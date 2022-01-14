Дело об LRT: прокуратура предъявила обвинения по ряду статей Султанбекову и Ардану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры города Нур-Султана расследуется уголовное дело в отношении бывшего заместителя акима города Нур-Султана Султанбекова К.Т., председателя правления ТОО «Астана LRT» Ардан Т.Н. и других лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Новая транспортная система г.Астаны» LRT, BRT/ITS, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время собранные следствием доказательства в совершении преступлений позволили квалифицировать деяния подозреваемого Султанбекова К.Т. по статьям 176 (неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы), 235 (создание и руководство организованной группой с целью совершения нескольких преступлений) Уголовного кодекса Республики Казахстан в редакции 1997 года (далее - УК) и статьи 189 (неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы) действующего УК.

Противоправные деяния Ардан Т.Н. квалифицированы по статьям по статьям 176 (неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы) УК от 16.07.1997 года, 262 (участие в организованной преступной группе с использованием служебного положения) и 189 (неоднократное хищение бюджетных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы) действующего УК.

В соответствии с частью 1 статьи 206 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК) постановление о квалификации деяния подозреваемого объявляется не позднее двадцати четырех часов с момента вынесения постановления. В случае неявки подозреваемого или его защитника постановление может быть объявлено и по истечении двадцати четырех часов.

В связи с нахождением подозреваемых Султанбекова К.Т. и Ардан Т.Н. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, прокуратура города, руководствуясь частью 8 статьи 206 УПК, с согласия прокурора публикует сообщение о квалификации их деяний в средствах массовой информации.

Для участия в объявлении постановлений и проведении необходимых следственных действий подозреваемым Султанбекову К.Т. и Ардан Т.Н. необходимо явиться в административное здание прокуратуры города Нур-Султана по адресу: Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, 31.

Для участия в следственных действиях подозреваемые вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).

Если защитник не будет приглашен подозреваемыми или их законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК).

При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемым или представляющим в установленном порядке их интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.

Ранее подозреваемые Султанбеков К.Т. и Ардан Т.Н. вызывались прокуратурой города Нур-Султана на 12 января т.г. для проведения допроса, однако в назначенное время они не явились и не уведомили о причинах, препятствующих явке.