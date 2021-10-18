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    14:24, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Дело об изнасиловании девочки в Сатпаеве: осужденные супруги подали аппеляцию

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    САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ – Осужденные по делу об изнасиловании 5-летней девочки хотят обжаловать решение судьи. Супруги хотят смягчения приговора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинский областной суд поступили апелляционные жалобы о смягчении приговора от осужденных супругов по делу об изнасиловании девочки в Сатпаеве.

    «Осужденные подали апелляцию. Однако суд не может комментировать закрытый процесс на стадии рассмотрения», - прокомментировали в пресс-службе Карагандинского областного суда.

    Напомним, данный инцидент вызвал бурную реакцию жителей Сатпаева и вызвал большой резонанс. Дело произошло 23 июля. В полицию города Сатпаева обратился житель Жезказгана, который сообщил о пропаже своей 5-летней дочери. В результате поисковых мероприятий, в которых принимали участие весь личный состав отдела полиции города Сатпаева и волонтеры, ребенок был обнаружен в одной из квартир многоэтажного дома. ()

    По данному делу задержали 58-летнего мужчину и супружескую пару.

    В СИЗО города Караганды 6 октября было обнаружено тело следственно-арестованного, подозреваемого за изнасиловании малолетней девочки.

    Что касается двух остальных подозреваемых, в июне текущего года супругам был вынесен приговор.

    «Смягчающих обстоятельств не установлено. С учетом изложенного, приговором назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в учреждении чрезвычайной безопасности. При этом первые 5 лет срока подлежит отбытию в учреждении полной безопасности», - сообщили в пресс-службе суда.

    Что же касается второй обвиняемой, так как Закон запрещает назначать женщинам пожизненное лишение свободы (ст. 46 УК), подсудимой П. по совокупности преступлений окончательно назначено 22 года лишения свободы, с пожизненным лишением права заниматься и занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.


    Теги:
    Карагандинская область Освоение космоса Общество для mail.ru Суды Правоохранительные органы
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