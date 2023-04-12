Дело об избиении подростка в ВКО находится на особом контроле - полиция

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На площадке региональной службы коммуникаций Восточно-Казахстанской области прошла пресс-конференция. Руководитель управления образования и представители департамента полиции рассказали о ситуации вокруг инцидента с избиением подростка. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Правоохранительными органами по факту заведено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия по статье 293 Уголовного кодекса РК. Дело находится на контроле прокуратуры.

Управлением образования проведен ряд мероприятий. В марте, после случившегося инцидента, была усилена работа по правовому воспитанию и взята на особый контроль с целью недопущения подобных правонарушений. Проведено оперативное совещание с директорами школ и колледжей, чьи обучающиеся оказались замешаны в драке. Директора предоставили информацию и характеристику на своих учащихся. Была проведена профилактическая беседа с руководителями организаций образования, и выработан механизм действий в сложившейся ситуации. Проведены классные часы с участием сотрудников правоохранительных органов, родительские собрания, беседы, лекции по профилактике правонарушений и т.д.

«Но я хочу еще раз сделать акцент, что воспитание ребенка, прежде всего, лежит на плечах родителей. Школа - учебное учреждение, которое несет и оказывает содействие в воспитании и формирует гражданское позицию. Здесь важно не перекладывать ответственность друг на друга. Все мы несем ответственность за наших детей, все мы должны работать в одной связке», - пояснила руководитель управления образования ВКО Иннеса Чернышева.

Заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции ВКО Шамиль Джинлосанов добавил, что ход расследования находится на особом контроле. Он сообщил, что все обстоятельства и факты будут проверены.

«Я заверяю вас, чтокакого-либо давления на ход следствий с других сторон не имеется», - отметил спикер.

Кроме того, при содействии с общественным объединением «За будущее Казахстана» запущена круглосуточная горячая линия для оказания помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию: 8-707-662-95-13. Эта информация была доведена до всех учащихся области.

Управлением образования ведется работа по пресечению дальнейшего распространения резонансных публикаций и видео в социальных сетях. Все сотрудники и учащиеся образовательных учреждений предупреждены об ответственности за распространение сюжетов, содержащих факты насилия. Также за распространение ложной информации (суицид пострадавшей).

«Безусловно, здесь, для нас, как для педагогов есть большое поле деятельности и размышлений. Дети сейчас поменялись, на них влияет не только школа и учителя, а очень много внешних факторов. Это все то, что касается социальных сетей. Они увидели в соцсетях подобные истории, которые не запрещены, к сожалению. И поэтому мы сейчас делаем большой акцент на то, что в социальных сетях нельзя распространять такие ролики, где есть сцены насилия и жесткого обращения с ребенком», - сказала И.Чернышева.

В ходе брифинга стало известно, что в инциденте принимали участие 7 человек.

«Все они были допрошены в рамках уголовного дела. Определяется статус каждого несовершеннолетнего по их действиям, в дальнейшем, будут приниматься процессуальные решения в отношении виновных. Я не могу назвать вам, кто конкретно будет проходить подозреваемым. В ходе досудебного расследования эти цифры могут меняться», - сказал Ш.Джинлосанов.

Старший инспектор по особым поручениям ювенальной полиции УМПС ДП ВКО Айгерим Бейсембаева заявила, что пока никто из участниц не поставлен на учет.

«После принятия процессуального решения каждой из них дается статус. Это будет «обвиняемо-подозреваемый» либо «освобожден от уголовной ответственности по каким-то основаниям». По таким статусам они будут поставлены на учет. Помимо этого, после принятия решения мы можем отправить ходатайство в суд об отправке виновных детей в специализированную школу», - заключила она.