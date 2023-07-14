Дело об избиении кыргызстанца взял на контроль МИД КР

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - МИД Кыргызстана взял на контроль дело об избиении кыргызстанца в Астане, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА KABAR.

18 июня на детской игровой площадке ТРЦ «MEGA Silk Way» в г. Астана между двумя гражданами Кыргызстана и Казахстана произошел инцидент, в ходе которого в отношении гражданина КР была применена физическая сила.

«13 июля 2023г. потерпевший К.А. был приглашен в посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан, в ходе встречи с послом Д. Дюшекеевым гражданину Кыргызстана была предоставлена необходимая консульско-правовая помощь. На сегодняшний день, по данному инциденту правоохранительными органами Республики Казахстан проводятся все необходимые процессуальные действия. Данный вопрос находится на контроле Министерства», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Астане боксер-профессионал Бейбут Шуменов избил кыргызстанца с ребенком на руках. Причиной инцидента была названа ссора детей на площадке, переросшая в драку.