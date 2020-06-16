Дело об избиении 79-летней женщины раскрыто в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полиция установила обстоятельства получения телесных повреждений 79-летней пожилой женщины в Жетыгене, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, 14 июня в ЦРБ Илийского района с множественными телесными повреждениями поступила 79-летняя женщина, проживающая в селе Жетыген. При опросе пострадавшая пояснила, что проживает одна, телесные повреждения получила находясь у себя дома в результате падения. От подачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы отказалась.

Но показания женщины вызвали сомнения у следствия, и полицейские провели детальное изучение обстоятельств дела.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 107 части 1 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В ходе досудебного расследования стражи порядка установили 70-летнюю жительницу села Жетыген, которая призналась в том, что избила свою знакомую черенком от лопаты в результате ссоры. Вещественное доказательство, как орудие преступления, направлено на экспертизу. Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке. Все подробные обстоятельства будут известны в ходе досудебного расследования.