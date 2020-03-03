Дело о столичной филармонии: куда уходили похищенные средства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Первого следственного управления Департамента экономических расследований по Нур-Султану Болат Камитов сообщил новые подробности по делу о хищении в столичной филармонии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Способ хищения - там были «мертвые души», около 140 человек, нами охвачен период с 2012 года. Второй способ хищения - это деньги поступают в кассу филармонии от проведения концертов, сдачи в аренду своих помещений», - сказал Болат Камитов на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, кассиры и бухгалтеры не отвозили деньги в банк.

«Они должны были отвезти в банк, положить на свой расчетный счет, но они этого не делали, подшивали в кассу поддельный приходный кассовый ордер. С расчетного счета ГКП перечислялись денежные средства за поездки по частным делам, за границу, за довольно-таки большой период», - отметил спикер.

«То есть, деньги уходили из ГКП на частные поездки сотрудников и их родственников. Предполагаемая сумма ущерба - 1,7 миллиарда тенге, которая у нас есть по заключению аудита», - добавил он.

Напомним, в январе текущего года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГККП на ПХВ «Государственная академическая филармония» акимата столицы по факту хищения бюджетных денежных средств.