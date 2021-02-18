Дело о смерти пациентки в 2018 году: наказан фармацевт в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области после повторного расследования дела о смерти пациента к 2,5 годам лишения свободы приговорили фармацевта, осуществлявшего медицинские услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

16 марта 2018 года в отдел полиции Панфиловского района из Центральной районной больницы поступило сообщение о смерти гражданки, которая на момент смерти получала медицинские услуги в здании одной из аптек города Жаркента. В тот же день следственным отделом районной полиции факт был зарегистрирован в единый реестр досудебных расследований по ст.317 ч.3 УК РК.

«Установлено, что 14 марта 2018 года гражданка «Т» по состоянию ухудшения здоровья обратилась в поликлинику к терапевту, который после осмотра пациента выставил диагнозы - «хронический бескаменный холецистит» и «хронический панкреатит» в стадии обострения. Была назначена инфузионная терапия. 16 марта того же года в одной аптеке районного центра гражданке «Т» фармацевтом была начата внутривенная трансфузия препарата по рецептуре врача. Сразу после введения препарата состояние пациентки резко ухудшилось. Дальнейшее применение препарата было остановлено, и фармацевт начал проводить противошоковые мероприятия и вызвал скорую помощь», - сообщил старший следователь СУ ДП Алматинской области, капитан полиции Ернар Калтаев.

Согласно заключению первой судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила от сердечной недостаточности, вследствие имевшегося у нее заболевания. Уголовное дело для организации дополнительного расследования было направлено в СУ областного департамента полиции. Следователь заново выстроил модель расследуемого дела и в первую очередь допросил родственников. По их заявлению стало известно, что погибшая никогда ранее не состояла в диспансерном учете с болезнями сердца и вскрытие трупа экспертом тоже не проводилось.

«При судебно-медицинском исследовании эксгумированного трупа следов проведения предшествующего судебно-медицинского вскрытия трупа для лабораторного исследования не обнаружено. И ввиду имеющихся противоречий в заключениях, находящихся в производстве, по делу назначена повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза, проводимая уже совершенно другими экспертами.

После получения результатов уголовное дело было переквалифицировано со ст.317 ч.3 на ст.322 ч.3 УК РК. После чего приговором Панфиловского районного суда фармацевт, осуществлявший медицинские услуги, был осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы», - дополнил капитан полиции Ернар Калтаев.