Дело о рейдерском захвате компании расследует Агентство по финмониторингу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство по финансовому мониторингу проводит проверку по данному факту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
«17 июня 2022 года с прокуратуры Алматы в департамент экономических расследований по Алматы поступило заявление гражданина Какенова Н. о рейдерском захвате ТОО «KARUAN».
Доводы, указанные в заявлении, подлежат проверке, по результатам которой будет дана правовая оценка.
Иная информация разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе агентства.