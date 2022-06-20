Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Дело о рейдерском захвате компании расследует Агентство по финмониторингу в Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
20 Июня 2022, 22:07
Дело о рейдерском захвате компании расследует Агентство по финмониторингу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство по финансовому мониторингу проводит проверку по данному факту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«17 июня 2022 года с прокуратуры Алматы в департамент экономических расследований по Алматы поступило заявление гражданина Какенова Н. о рейдерском захвате ТОО «KARUAN».

Доводы, указанные в заявлении, подлежат проверке, по результатам которой будет дана правовая оценка.

Иная информация разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе агентства.


Алматы   Борьба с преступностью   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области