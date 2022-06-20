Дело о рейдерском захвате компании расследует Агентство по финмониторингу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентство по финансовому мониторингу проводит проверку по данному факту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«17 июня 2022 года с прокуратуры Алматы в департамент экономических расследований по Алматы поступило заявление гражданина Какенова Н. о рейдерском захвате ТОО «KARUAN».

Доводы, указанные в заявлении, подлежат проверке, по результатам которой будет дана правовая оценка.

Иная информация разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе агентства.