29 Июня 2022 16:25

Дело о реализации в Шымкенте фальшивых долларов и психотропных веществ рассмотрят в суде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по финмониторингу направило в суд дело по факту реализации поддельной валюты и особо крупной партии психотропных веществ в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

«Территориальным Департаментом АФМ по городу Шымкенту завершено и направлено в суд уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9 тыс. 300 долларов США (банкноты номиналом 100 долларов) и психотропных веществ в особо крупном размере.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в «виде содержания под стражей».

В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде», - говорится в публикации пресс-службы АФМ РК.



