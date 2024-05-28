Дело о пытках во время Кантара: задержан бывший замначальника ДП Алматы

Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в спецприёмнике, расположенном в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- В рамках расследуемого уголовного дела 28 мая 2024 года в порядке статьи 128 УПК задержан бывший заместитель начальника департамента полиции Алматы Абильбеков Б., - сообщили в ведомстве.

В соответствии со ст.201 УПК иные подробности данного дела разглашению не подлежат.

Напомним, анализ январских событий 2022 года представили эксперты.