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    13:26, 28 Май 2024 | GMT +6

    Дело о пытках во время Кантара: задержан бывший замначальника ДП Алматы

    Генпрокуратура РК
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Генеральной прокуратурой расследуется уголовное дело о применении в январе 2022 года пыток к гражданам в спецприёмнике, расположенном в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    - В рамках расследуемого уголовного дела 28 мая 2024 года в порядке статьи 128 УПК задержан бывший заместитель начальника департамента полиции Алматы Абильбеков Б., - сообщили в ведомстве.

    В соответствии со ст.201 УПК иные подробности данного дела разглашению не подлежат.

    Напомним, анализ январских событий 2022 года представили эксперты.

    Теги:
    Генпрокуратура Полиция Кантар Алматинская область Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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