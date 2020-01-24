Дело о новогодних елках в Атырау: суд над экс-замакима области подходит к финалу

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в городском суде №2 к финальной стадии подходит процесс над экс-заместителем акима области Нурсауле Сайлауовой, руководителем управления образования Кайыргали Кенжегалиевыми и группой чиновников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как в ходе судебных прений сообщил гособвинитель Досбол Багытжанов, чиновники три года расхищали средства, выделенные на проведение президентских новогодних елок для воспитанников детских домов, детей, оставшихся без попечения родителей и из многодетных семей. Делалось это за счет фиктивных договоров на закупку подарков для детей. Например, пуховик для девочки, который покупался за 15 тысяч тенге, оформляли как купленный за 35 тысяч. Спортивный костюм списывали за 25 тысяч тенге при реальной стоимости 15 тысяч. И так все вещи, которые вручали детям. При этом аппетиты чиновников росли. Если в 2016 году они похитили 12,5 миллионов тенге, то в 2017 году уже 19,5 миллиона тенге, а в 2018 году – 26 миллионов тенге.

Кроме присвоения денег на проведении елок, чиновники обвиняются в воровстве бюджетных средств при покупке мебели для школ, проведении различных мероприятий.