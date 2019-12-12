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Дело о нападении на сотрудника ЦОН в Алматы переквалифицировали в уголовное

12 Декабря 2019 21:40
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Дело о нападении на сотрудника ЦОН в Алматы переквалифицировали в уголовное

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дело о нападении на сотрудника ЦОН в Алматы переквалифицировали из административного в уголовное. Суд посчитал, что данное деяние более опасно для общества и вернул полиции для его расследования, как уголовное преступление. Об этом сегодня на брифинге в Агентстве по противодействию коррупции РК сообщила председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Асемгуль Балташева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Правительства для граждан»..

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Напомним, в августе текущего года в ЦОН Алмалинского района г.Алматы обратился мужчина. Он хотел получить услугу на свою совершеннолетнюю дочь, при этом документов, подтверждающих их родство при нем не имелось. Мужчине неоднократно объясняли необходимость предоставления полного пакета документов, однако он требовал оказать услугу без обязательного документа. После чего, несмотря на угрозы, сотрудник ЦОН отказал в предоставлении услуги. В ответ мужчина ударил специалиста ЦОН и сломал ему нос. Были вызваны сотрудники полиции, которые возбудили административное производство и направили дело в суд. Однако судом материал был направлен в Департамент полиции для возбуждения уголовного дела. В настоящее время идет следствие.

С начала года зафиксировано 8 фактов нападения граждан на сотрудников ЦОНов в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. «В большинстве случаев нападавшие желали получить услуги на третье лицо, не имея при себе нотариально-заверенной доверенности. При отказе наших сотрудников оказать услугу, нарушая стандарты, граждане начинали ругаться, а иногда дело доходило до рукоприкладства. По всем этим случаям материалы переданы в правоохранительные органы», - добавила А.Балташева.

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Ключевые слова: Алматы, МВД РК,
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