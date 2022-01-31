Дело о мошенничестве в столичном автоцентре «Nur-AvtoKz»: еще одно задержание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержан находившийся в международном розыске за мошенничество заместитель директора ТОО «Nur-AvtoKz», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

C сентября 2021 года в полицию обратилось порядка 280 жителей столицы, о том, что руководство компании обманным путем завладели их денежными средствами и автомашинами.

Установлено, что под предлогом продажи автомобилей руководство компании заключали с гражданами договора о предоставлении автомашин в течение 45 рабочих дней по цене ниже рыночной. Денежные средства покупатели несли в кассу ТОО. Материальный ущерб в особо крупном размере, нанесенный клиентам составил свыше 3 млрд тенге.

Столичным департаментом полиции по факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 ч.4 УК РК.

В ходе досудебного расследования, обвиняемый в мошенничестве 35-летний заместитель директора ТОО с октября 2021 года скрылся от органов следствия и был объявлен в розыск. В отношении него решением следственного суда избрана мера пресечения «содержание под стражей». Столичными полицейскими при проведении розыскных мероприятий обвиняемый был задержан и водворен в ИВС города Актау. Проводится расследование.

Ранее сообщалось о задержании 28-летнего директора автоцентра.