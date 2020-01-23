Дело о мошенничестве с жильем в Актобе: суд заслушал экс-главу жилищного отдела

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –22 января в ходе очередного судебного заседания по делу о квартирном мошенничестве на сумму около 100 млн тенге экс-руководитель отдела жилищных отношений Актобе Жанаргуль Дуйсекенова рассказала о том, что с мая 2017 года по декабрь 2018 года, в бытность ею главой отдела, к ней стали обращаться актюбинцы с поддельными документами на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, она не раз сообщала в полицию и писала заявление, дело по мошенничеству с квартирами началось в декабре 2018 года

Как известно, подозреваемыми по делу проходят бывшая работница ЦОНа Гуляим Нурмуханова, которая получала деньги у актюбинцев и вину свою признала. Она же заявила, что действовала совместно с Жанаргуль Дуйсекеновой.

В среду, 22 января, в суде Ж.Дуйсекенова отметила, что вину не признает и людей не обманывала, Г.Нурмуханову она знает заочно с 2013 года, когда та приносила в отдел документы из ЦОНа.

По словам Дуйсекеновой, с мая 2017 года к ней в отдел начали обращаться обманутые граждане. Первой пришла Гульжан Мухтарова.

«В мае 2017 года к нам в отдел пришла Гульжан Мухтарова с поддельным направлением на участие в программе КИК, документ был отксерен, фамилия была замазана корректором и ручкой вписана фамилия Мухтаровой, внизу стояла печать ТОО «Байнур». Я начала спрашивать, она рассказала, что взяла направление у родственницы по имени Гуляим. Она просила не звать полицию. Мы проверили все документы - в списках Мухтаровой не было. Официальным документом является список граждан на жилье, этот список не был подделан, у нее был лишь талон - направление с датой, когда проверят ее платежеспособность. Затем я сообщила о факте заместителю акима города, консультировалась в полиции, мне сказали, что состава преступления нет, так как официальный документ не подделан», - рассказала Ж.Дуйсекенова.

Позже к Дуйсекеновой, по ее словам, обратилась потерпевшая Ару Жилкибаева через соцсеть Instagram, женщина спросила, когда получит жилье, и направила фото договора найма, который был поддельным.

В декабре 2017 года в жилищный отдел с теми же жалобами пришла группа потерпевших. Они вышли на улицу перед зданием госоргана, где встретились с Нурмухановой. Об этом факте, как сообщила в суде Дуйсекенова, она сообщила в городской акимат, руководителю аппарата акима города Нурлану Кунтуову, написала служебное письмо. В конце декабря Дуйсекенова подала заявление в полицию по этим фактам подделки документов.

8 января 2018 года, когда в жилищный отдел пришла потерпевшая Ару Жилкибаева, Дуйсекенова вызвала полицию, которая задержала женщину. «8 января полицейские не допросили А.Жилкибаеву, ее допросили 28 февраля. На тот момент Г.Нурмуханова вернула ей деньги в сумме 800 тысяч тенге и претензий к ней А.Жилкибаева не имела. Полиция не выяснила происхождение документа и закрыла дело из-за отсутствия состава преступления», - заявила Дуйсекенова.

Люди продолжали приходить с жалобами, всех их, со слов Дуйсекеновой, она отправляла в полицию.

«По всем фактам я в управление полиции отправляла копии документов граждан, которые жаловались. На мои обращения в полицию или прокуратуру ответы не пришли…», - говорит Дуйсекенова.

Дуйсекенова также опровергла слова Нурмухановой о постоянных встречах и звонках, так как на эти даты она имеет алиби в виде отпусков, больничных, лечения в стационаре, а биллинг сотового показал отсутствие связи между Дуйсекеновой и Нурмухановой на протяжении с 2015 по 2019 годы.

Ранее, 21 января, подсудимая, бывшая работница ЦОНа Гуляим Нурмуханова в суде рассказала, как находила клиентов.