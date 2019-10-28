Дело о мошенничестве с квартирами по госпрограмме в Актобе: свидетель дала показания

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе судебного заседания в городском суде Актобе по делу о крупном мошенничестве с квартирами по госпрограмме свидетель рассказала о том, как передала более 4 млн тенге в надежде на дешевое жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, по данному делу 49 потерпевших и 47 эпизодов, общий ущерб составляет около 100 млн тенге.

В течение нескольких лет, с 2013 по 2018 год, наивные актюбинцы в обмен на обещания о выдаче квартир передавали крупные суммы денег непосредственно Гуляим Нурмухановой, которая представлялась работницей ЦОНа со связями в акимате и жилфонде. Суммы варьировались от 400 тыс. до нескольких миллионов тенге. Второй подозреваемой проходит руководитель отдела жилищных отношений Жанаргуль Дуйсекенова, которой, по словам Г. Нурмухановой, эти деньги были переданы.

Г. Нурмуханова свою вину полностью признала, а также признала гражданские иски потерпевших. Ж. Дуйсекенова вину не признала, сообщив, что деньги не брала, а с Г. Нурмухановой не знакома и никогда не встречалась.

В ходе заседания потерпевшая Айна Шалабаева рассказала, что познакомилась с обвиняемой Гуляим Нурмухановой в августе 2018 года через свою соседку Алмагуль. Та сообщила, что Г. Нурмуханова работает в ЦОНе и может помочь приобрести арендную квартиру.

«Г. Нурмуханова показала мне 3-комнатную квартиру в микрорайоне Батыс-2. Познакомились мы у гипермаркета «Дина» в тот же день. Она сказала, что это арендное жилье, но вначале я должна заплатить за него 3,5 млн тенге, затем она поставит меня на учет. Я сняла все деньги в Жилстройсбербанке и через нотариуса передала Г. Нурмухановой. Мы оформили договор займа. Я доверилась, потому что сделка была оформлена через нотариуса. Затем через время я передала ей еще 600 тыс. тенге также через нотариуса. Общая сумма ущерба составила 4,1 млн тенге. Ущерб мне никто не возместил», - сказала А. Шалабаева.

На вопрос адвокатов, знает ли она Ж. Дуйсекенову, свидетель ответила отрицательно.

«Г. Нурмуханова говорила мне, что передаст эти деньги в жилищный отдел Актобе, но фамилии не говорила. Ж. Дуйсекенову я лично не знаю, но после передачи денег я ходила к ней на прием в ноябре 2018 года, спрашивала про квартиру. Ж. Дуйсекенова сказала, что не знакома с Г. Нурмухановой, что меня обманули и посоветовала мне подать заявление в полицию, чтобы мне вернули деньги. В декабре 2018 года я подала заявление в полицию. Претензий к Ж. Дуйсекеновой я не имею, а с Г. Нурмухановой прошу взыскать сумму ущерба», - добавила свидетель А. Шалабаева.

Напомним, сегодня в суде № 2 города Актобе началось рассмотрение дела о мошенничестве с квартирами на сумму около 100 млн тенге.