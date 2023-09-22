Дело о массовом «минировании» школ в Усть-Каменогорске прервано

Тех, кто писал о взрывных устройствах, так и не обнаружили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yk.kz.

В феврале 2023 года несколько дней во многих школах города приходилось экстренно отменять занятия.

Школьников по тревоге выводили на улицу и отправляли домой. В школы вызывали сапёров, которые ничего не находили.

Так повторялось снова и снова. Ложные сообщения о минировании приходили на электронную почту школ.

По этим фактам было начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Спустя полгода в пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что лица, совершившие уголовное правонарушение, не установлены.

Досудебное расследование прервано.