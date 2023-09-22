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    03:25, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Дело о массовом «минировании» школ в Усть-Каменогорске прервано

    pexels.com
    Фото: pexels.com

    Тех, кто писал о взрывных устройствах, так и не обнаружили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yk.kz.

    В феврале 2023 года несколько дней во многих школах города приходилось экстренно отменять занятия.

    Школьников по тревоге выводили на улицу и отправляли домой. В школы вызывали сапёров, которые ничего не находили.

    Так повторялось снова и снова. Ложные сообщения о минировании приходили на электронную почту школ.

    По этим фактам было начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

    Спустя полгода в пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что лица, совершившие уголовное правонарушение, не установлены.

    Досудебное расследование прервано.

    Теги:
    Терроризм школа Усть-Каменогорск
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