Дело о Малом Талдыколе рассмотрят в столице 9 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дело о Малом Талдыколе будет рассмотрено 9 февраля 2022 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султан принял решение возобновить производство по делу об иске ОО «Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat». Ответчиками по делу выступают ГУ «Аппарат акима города Нур-Султана» и АО «Управляющая компания специальной экономической зоны «Астана - Технополис».

«На основании части 3 статьи 225 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, после удаления суда для вынесения решения с целью выяснения дополнительных обстоятельств по данному делу, суд считает производство по делу возобновить. После рассмотрения по существу, повторно будут проведены судебные прения, и исследования материалов административного дела», – сказала судья Жанар Дуйсенова.

Судья перечислила для представителя акимата документы, которые необходимо предоставить суду. В частности, это сведения, касающиеся постановления о переводе земель в земли населенного пункта, вынесенного в декабре 2020 года, о целевом назначении земель, в которые входит группа озер Малый Талдыколь, начиная с 2012 года до 2020 года, согласно проекту детальной планировки, Генеральному плану.

Управляющая компания СЭЗ «Астана-Технополис» должна будет предоставить все 16 договоров субаренды, заключенных с ТОО SAT-NS, сведения о сегментировании земельных участков, о стадиях освоения данных участков.

«Дело слушанием назначается на 9 февраля, в 10 часов 30 минут», – объявила судья Ж. Дуйсенова.

Напомним, Коалиция корпоративных юристов «Aqiqat» обратилась в суд в связи с тем, что акимат столицы не принял меры по установлению водоохраной зоны и водоохранной полосы вокруг Малого Талдыколя, вследствие чего ТОО SAT-NS и связанные с ним компании-застройщики получили возможность заключить договор с СЭЗ «Астана-Технополис» о застройке территории, на которой расположена группа озер Малый Талдыколь.