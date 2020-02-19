Дело о крупном квартирном мошенничестве в Актобе: суд вынес приговор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в суде №2 города Актобе вынесли приговор по делу о крупном квартирном мошенничестве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, по делу проходило 49 эпизодов на общую сумму 100 млн тенге. Подозреваемыми выступили бывшая работница ЦОНа Гуляим Нурмуханова и бывшая заведующая жилищным отделом Жанаргуль Дуйсекенова.

Сегодня суд оправдал Ж. Дуйсекенову за отсутствием состава преступления.

«Ж. Дуйсекенову признать невиновной по части четвертой статьи «Мошенничество» УК РК за отсутствием состава преступления. Не установлены время и место совершения преступления, тогда как эти обстоятельства были положены в основу обвинения», - сказал судья Ербол Абдыкалыков.

Также судья отметил, что обвинение строилось на показаниях подсудимой, которые не подтвердились другими доказательствами.

Гуляим Нурмуханову суд признал виновной по части четвертой статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное неоднократно) и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Также суд постановил удовлетворить в полном объеме материальные иски ряда потерпевших к Нурмухановой, но отказал трем истцам, у кого не было доказательной базы.