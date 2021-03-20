Дело о хищении 68,5 млн тенге со счетов воспитанников Алматинского областного детдома передано в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дело о хищении средств со счетов воспитанников детдома Алматинского областного детского дома №1 в Баганашыле передано в суд. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, передает МИА «Казинформ».

«В августе прошлого года ко мне обратились дети и выпускники Алматинского областного детского дома №1 в Баганашыле: у них украли деньги со счетов, на которые поступали государственные пособия и социальная помощь. Ребята предоставили выписки со своих счетов, показывающие на протяжении нескольких лет движения денег – снятия наличных через банкоматы, оплата в магазинах, переводы на карты других лиц», - написала Аружан Саин в Facebook.

По ее информации, на днях сотрудники Агентства по финансовому мониторингу РК (ДЭР по г. Алматы) завершили расследование уголовного дела в отношении работников и должностных лиц Алматинского областного детского дома №1 в Баганашыле.

Следователи установили, что одним из социальных педагогов совершены присвоение и растрата денежных средств, поступавших воспитанникам детского дома в качестве пособий по утере кормильца и по инвалидности. В результате воспитанникам детского дома нанесён материальный ущерб в особо крупном размере – на общую сумму 68,5 млн тенге, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов.

Уголовные дела по фактам присвоения или растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере (ст. 189 ч. 4 УК РК) в отношении социального педагога и халатности (ст. 371 ч. 1 УК РК) в отношении директора детского дома направлены в суд.

Также в департамент Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по городу Алматы сотрудниками ДЭР переданы материалы по факту халатности должностных лиц департамента внутреннего государственного аудита (ДВГА) по Алматинской области КВГА МФ РК и управления образования Алматинской области, проводивших проверки данного детдома.

«Благодарю департамент экономических расследований по г. Алматы за их работу и выражаю надежду на то, что лица, допустившие вопиющие нарушения прав детей, понесут заслуженное наказание. А самое главное, что нанесённый детям ущерб будет возмещён в скорейшее время и в полном объёме. Я надеюсь, что суд и прокуратура уделят этому особое внимание.

Сейчас идёт большая работа с правоохранительными органами, в частности с Агентством по финансовому мониторингу, Агентством по противодействию коррупции, Комитетом внутреннего государственного аудита Минфина и Генеральной прокуратурой по большому спектру защиты прав детей, особенно детей, находящихся в учреждениях систем образования, социальной защиты и здравоохранения. За каждое преступление и нарушение прав детей должно наступать неотвратимое наказание. В скором времени мы выйдем с рядом предложений о системных изменениях, которые должны будут максимально защитить права детей.

Несмотря на то, что постоянно сталкиваюсь с такими ситуациями, не могу привыкнуть к тому, что находятся люди, которые идут на преступления, личное обогащение за счёт самых незащищенных – детей-сирот, инвалидов, больных…

Однако есть огромное количество добрых, искренних людей, которые помогают детям. Хочу выразить благодарность Kaspi.kz и благотворительному фонд «Halyk» за оперативную реакцию и финансовую поддержку ребят, оказавшихся в тяжёлой ситуации», - добавила Аружан Саин.







