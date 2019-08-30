Дело о гибели егеря Ерлана Нургалиева вернули в прокуратуру

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Представители потерпевших и защитники подсудимых попросили дело по гибели инспектора «Охотзоопрома» Ерлана Нургалиева вернуть в прокуратуру, поскольку обе стороны не устроило качество досудебного расследования. Судья вынес постановление о возврате данного дела прокурору со стадии предварительного слушания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное дело в отношении Б.Мусабекова, Б.Қайырбекова, Ж.Мырзабаева, А.Акимова, Б.Ахметова, Н.Шукилдикова, К.Акшанова возвращено прокурору со стадии предварительного слушания в связи с установлением существенных нарушений уголовно-процессуального закона, препятствующих назначению главного судебного разбирательства.

Соответствующее постановление вынес судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев.

В ходе предварительного слушания представитель потерпевших П.Ницык и Н.Нургалиева - адвокат Алмас Қасқырбай заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору и указал, что в ходе досудебного расследования в отношении подсудимых Б.Базарова, Б.Кайырбекова, Ж.Мырзабаева, А.Акимова не принято процессуального решения о наличии в их действиях заранее необещанного укрывательства особо тяжкого преступления и недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении, эти факты не проверены.

Кроме этого, защитник подсудимого К.Акшанова также заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору, ссылаясь на то, что органом расследования в обвинительном акте не полностью указаны полные данные о месте совершения преступления, по факту незаконной охоты сторона защиты не согласна с суммой причиненного ущерба.

Защитники подсудимых, которых обвиняют в умышленном убийстве группой лиц, требуют переквалификации уголовной статьи. По их мнению, их подзащитные причинили тяжкий вред здоровью, повлекший за собой смерть человека. Потому как егерь Ерлан Нургалиев был доставлен в больницу еще живым и скончался там, а не на месте происшествия. Также адвокаты утверждают, что полицейские не сумели доказать, что охотники выстреливали именно сайгаков. Однако инспекторы «Охотзоопрома» нашли в степи 17 подстреленных туш охраняемых законом животных со спиленными рогами и насчитали ущерб в 45 миллионов тенге. Но по мнению защитников, данная сумма преувеличена, и на самом деле ущерб составил чуть более 17 миллионов.

Ходатайство защитника подсудимого Кайрата Акшанова поддержали также адвокаты Берика Ахметова, и Нурлана Шукилдикова.

Кроме этого, в ходе предварительного слушания судом установлены и другие нарушения, в частности, установлены противоречия в обвинительном акте, не указано, где и в каком месте потерпевшим причинены телесные повреждения, в постановлении о квалификации деянии подозреваемых не описана объективная сторона преступлений.

Также надо отметить, что по данному уголовному делу язык судопроизводства избран казахский, однако часть документов не переведена на русский язык для потерпевшего Петра Ницык.

«Все эти нарушения, установленные в ходе предварительного слушания, препятствуют назначению главного судебного разбирательства, поэтому суд пришел к выводу о возвращении уголовного дела прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального закона», - сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, на скамье подсудимых по делу о гибели инспектора «Охотзоопрома» Ерлана Нургалиева находятся семеро обвиняемых. Из них трое взяты под стражу. Их обвиняют в убийстве егеря и покушении на убийство его напарника Петра Ницыка и участии в незаконной охоте. Остальные четверо избежали ареста, потому что следствие вменило им лишь незаконную охоту.