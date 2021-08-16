Дело о финансовой пирамиде расследуют в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Территориальный департамент Агентства финансового мониторинга РК по городу Алматы расследует уголовное дело в отношении организаторов деятельности финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АФМ.
Как сообщает пресс-служба АФМ, речь идет об организации «World Business Consulting».
«По данным финразведки, организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и других. В свою очередь данные компании гарантировали вознаграждение не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков. Установлено, что организаторы финпирамиды, находясь за рубежом, посредством видеосвязи проводят с гражданами Казахстана онлайн-встречи, а также распространяют недостоверную информацию о якобы их законной деятельности, - говорится в сообщении.
Столкнувшихся с деятельностью «World Business Consulting» просят обратиться в Департамент экономических расследований по городу Алматы по телефонам +7 775 923 40 90, +7 708 192 28 18.
Жители других городов могут обратиться в территориальные ДЭР АФМ РК.
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