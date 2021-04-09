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Дело незаконно списавших штрафы алматинских полицейских передано в суд

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Апреля 2021, 16:55
Дело незаконно списавших штрафы алматинских полицейских передано в суд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров сообщил подробности дела полицейских, которые на протяжении четырех лет незаконно списывали штрафы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой по городу Алматы с обвинительным актом окончено уголовное дело в отношении сотрудников полиции департамента города Алматы. Следствием установлено, что сотрудники полиции с 2016 года с вовлечением ранее судебного гражданина создали и проводили организованные преступные группы до их изобличения, до 2020 года. Члены ОПГ на протяжении с 2016 по 2020 года, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно осуществляли списание административных штрафов граждан, возникших в связи с нарушением правил дорожного движения», - сообщил следователь по особо важным делам.

По его словам, от вышеуказанных преступных действий ОПГ государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 247 млн тенге.

«В настоящее время обвиняемые лица переданы в специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы с избранием соответствующих мер пресечения. Окончательное решение о степени виновности обвиняемых будут приняты судом», - добавил Данияр Бигайдаров.


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