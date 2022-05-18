18 Мая 2022 05:05

Дело наурзумских браконьеров направили в суд

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Дело браконьеров, задержанных за отстрел диких кабанов на территории Наурзумского заповедника, передано в суд. Причиненный браконьерами ущерб составляет почти 14 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«2 марта 2022 года четверо жителей района на территории Наурзумского заповедника отстрелили 6 особей диких кабанов. Благодаря слаженным действиям сотрудников полиции, заповедника и прокуратуры преступники были задержаны в селе Буревестник, двое из них водворены в изолятор временного содержания. У задержанных изъято 8 ружей и 3 снегохода, которые признаны орудиями преступления», - сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело расследовалось в электронном формате, прокурором составлен обвинительный акт, действия виновных квалифицированы по статье 337 части 4 пунктам 1 и 4 Уголовного кодекса, а именно - незаконная охота в группе лиц, совершенная на особо охраняемых природных территориях. Причиненный ущерб составил 13,8 млн тенге.

«Санкция статьи 337 части 4 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 6 лет с конфискацией имущества. В этой связи, для полного возмещения ущерба в доход государства по ходатайству прокурора судом наложены аресты на 2 автомашины и 2 млн тенге, находящиеся на банковских счетах задержанных. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд», - проинформировали в прокуратуре.

Ранее сообщалось о том, что браконьеры с тушами диких кабанов задержаны на территории Наурзумского заповедника в Костанайской области.