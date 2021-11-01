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    11:20, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Дело крупнейшей финансовой пирамиды передано в суд – МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дело о самой крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды «КУЭСТРА УОРЛД» передано в суд. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдилда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На минувшей неделе обвиняемые в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды «КУЭСТРА УОРЛД» преданы суду», - сказал Нурдильда Ораз.

    По его словам, следственно-оперативной группой МВД завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководителей этой финансовой пирамиды.

    «В ходе расследования установлено, что с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду «КУЭСТРА УОРЛД» и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в структуру которой вовлекли казахстанцев. Руководители пирамиды, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тысяч евро, с использованием виртуальной валюты», - рассказал Нурдильда Ораз.

    При этом, по его информации, привлеченные средства не использовались в предпринимательской деятельности, а перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков.

    В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд. тенге.

    По уголовному делу к ответственности привлечены 4 лица, в том числе гражданка Российской Федерации, ранее экстрадированная из Беларуси.


    Теги:
    Борьба с преступностью Главная Правоохранительные органы Финансовая пирамида
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