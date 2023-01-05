Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования

5 Января 2023, 10:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дело в отношении экс-председателя Комитета национальной безопасности РК Карима Масимова прокомментировал генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь мы можем утверждать, что в условиях управляемого хаоса операция по смещению высшего руководства страны была тщательно спланирована. По сути была попытка госпереворота. Уголовное дело в отношении экс-руководителей КНБ расследовалось под грифом «совершенно секретно». Засекретили материалы, так как они содержат государственную тайну», - сказал Берик Асылов в ходе пленарного заседания Мажилиса.

Он заявил, что в деле есть сведения, касающиеся внешнеполитической, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. Их разглашение может нанести ущерб интересам национальной безопасности.

«Уголовное дело сейчас на рассмотрении в суде. Экс-председатель КНБ Карим Масимов и его бывший заместитель Садыкулов преданы суду за госизмену, а также за действия, направленные на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий», - сообщил генпрокурор.

«Экс-заместитель Даулет Ергожин обвиняется в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и в превышении должностных полномочий», - добавил генеральный прокурор.

Еще одному бывшему заместителю Осипову, а также другим руководителям подразделений КНБ вменяется превышение должностных полномочий.

«Иную информацию раскрыть не могу. Конкретные детали заговора озвучить не вправе. Могу лишь сказать, что весь 2021 год скрытно шла подготовка исполнителей для применения радикальных мер. В числе исполнителей были организованные преступные группы. Они набирали людей, вооружались, закупали рации и транспорт. Следствием установлено, что отдельные силовики курировали эту подрывную работу», - сказал Берик Асылов.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступает генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года. Ранее в Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года.

Фото: kazakh-zerno.net