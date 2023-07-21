Дело Имантаева: о мошеннической схеме вывода денег рассказал свидетель

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В городском суде №2 Актобе продолжается рассмотрение дела по экс акиму Актюбинской области, бывшему председателю правления АО «СПК Актобе» Ермеку Имантаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Е. Имантаева обвиняют в хищении и растрате вверенного госимущества в крупном размере с использованием служебного положения в группе лиц. По материалам дела, в 2011 году между СПК «Актобе» и ТОО «СервисУют» заключается договор о строительстве коттеджного городка, в залог ТОО предоставляет землю 23,9 га в Благодарном сельском округе, рыночная

стоимость оценивается в 219,6 млн тенге. ТОО получает в СПК кредит на сумму 200 млн тенге, однако обязательства по строительству так и не были исполнены, счета предприятия были арестованы, участок был передан в счет долга в СПК. В 2016 году стоимость участка по оценке независимой компании составила 213,4 млн тенге, в 2018 году участок переходит на

баланс СПК со стоимостью в 199,4 млн тенге.

В 2019 году на должность председателя СПК назначается Имантаев. В 2020 году земельный участок в Благодарном сельском округе продается путем прямой продажи через нотариуса частному лицу Султанову Мирбулату за сумму 20,1 млн тенге, что почти в 10 раз ниже первоначальной балансовой стоимости. В операциях с куплей продажей фигурирует ныне покойный директор департамента СПК Азамат Медеубаев и бывший советник председателя СПК Артур Султанов. Далее через городской акимат была проведена замена места расположения части земельного участка - 17,2 га земельного участка в Благодарном сельском округе были заменены на 4 участка в микрорайоне Батыс-3, которые были зарегистрированы на М. Султанова.

В 2021 году ДЭР было начато расследование по факту незаконной реализации земельного участка, Имантаев был снят с должности.

Согласно обвинению, Артур Султанов по поручению подсудимого продал один из участков в Батыс-3 и внес на расчетный счет СПК 20,1 млн тенге, которые висели как дебиторская задолженность. В 2022 году постановлением акима Актобе замена участков была отменена и сделки были объявлены незаконными.

Бывший зампредседателя СПК Айдос Акдаулет, который работал в ведомстве с 2011 года, рассказал интересные обстоятельства.

«Когда я пришел на работу, уже был договор с ТОО «СервисУют» на реализацию инвестпроекта. В 2013 году мы выехали на мониторинг объекта и установили, что мероприятий по строительству коттеджей проведено не было. Мы расторгли договор и подали в суд, было возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО. Однако финансовой полицией была изменена статья с более тяжкой на менее тяжкую и во время амнистии его

освободили от ответственности. Долг остался непогашенным. Мы также подали в суд на финпол, но суд отказал нам», - сказал Акдаулет.

Участок затем был принят в счет долга в СПК, но несколько лет его не удавалось продать.

«Участок мы пытались продать через площадки ОЛХ, Крыша, не было покупателей, землю первоначально оценили дорого. В 2019 году алматинская оценочная компания оценила его в 78 млн тенге, затем мы проводили аукцион на повышение, он не состоялся, на понижение делали, но сняли лот, боялись что цена упадет. У нас до этого были участки, которые мы не могли продать, инвестор отказался от проекта, так затем эти участки были изъяты акиматом города за нецелевое использование. И мы получили убыток. Если приходит уведомление со стороны контролирующих органов, мы должны использовать землю или ее изымают.

С 2018 года участок в Благодарном был у нас на балансе, в 2020-2021 годах его уже могли изъять. Участок продали в 2020 году за 20,1 млн тенге частному лицу. Определенных правил, регламентов на реализацию земли СПК на то время не было, в разное время были разные правила», - сказал Акдаулет.

А. Акдаулет подтвердил, что ранее до ТОО данный участок принадлежал акимату Актобе.

«Получается, что участок в 23,9 га ранее принадлежал акимату Актобе, у ТОО «СервисУют» ничего не было на балансе, оно с этим участком кредитуется в СПК, то есть берет землю у государства за символическую стоимость и берет займ в СПК, работы не проводятся и этим участком закрывается, 200 млн тенге они получается вывели», - сказал адвокат Алданиязов.