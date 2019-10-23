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Дело фирм-однодневок в Актобе - прокуроры рассказали подробности

23 Октября 2019 19:10
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Дело фирм-однодневок в Актобе - прокуроры рассказали подробности

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Подробности дела по пяти фирмам-однодневкам, через которые было обналичено 1,5 млрд тенге, в том числе бюджетных средств, рассказали на брифинге актюбинские прокуроры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщалось ранее, двое граждан Российской федерации незаконно открыли в Актобе пять компаний без получения визы бизнес-иммигранта.

Через данные фирмы проводились фиктивные сделки, по факту никаких услуг оказано не было, в том числе по программе «Нурлы жол».

«Схема работы была такая: создается фирма, которая проводит фиктивную сделку. Организация получает деньги, по факту услуг и работ не проводится. Фирмы занимались различной деятельностью. Общий ущерб составил 1,5 млрд тенге, в том числе были использованы и обналичены бюджетные средства по программе «Нурлы жол», точная цифра сейчас уточняется. Уголовное дело возбуждено, расследование ведется», - сказал помощник прокурора области Бесеней Суйсенов.

В генеральную прокуратуру РФ дано поручение для установления местонахождения подозреваемых.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Самал Ендибаева

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