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Дело еще одного фигуранта сообщества Аблязова передано суду

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Апреля 2021, 16:28
Дело еще одного фигуранта сообщества Аблязова передано суду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении еще одного фигуранта преступного сообщества Мухтара Аблязова. Об этом сообщил следователь по особо важным делам ведомства Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении еще одного фигуранта преступного сообщества Мухтара Аблязова, он занимал должность управляющего директора начальника управления корпоративного бизнеса №7, являлся членом правления кредитного комитета АО «БТА банк».

По его словам, этот фигурант содействовал принятию незаконных положительных решений о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову.

«С 2010 года фигурант дела находился в международном розыске, скрываясь по поддельным документам гражданина Кыргызстана. В августе прошлого года он был установлен в Грузии, где признал гражданство Казахстана и заявил об ускоренной экстрадиции на родину. В настоящее время прокуратурой утвержден обвинительный акт, подозреваемый передан суду. По уголовному делу обеспечено дополнительное возмещение ущерба на сумму более 2 млн долларов. Досудебное расследование продолжается еще в отношении 14 подозреваемых, находящихся в международном розыске», - добавил следователь по особо важным делам Данияр Бигайдаров.


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