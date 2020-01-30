Дело экс-вице-министров энергетики: новые подробности озвучил свидетель в ходе суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается судебный процесс над бывшими вице-министрами энергетики Гани Садибековым и Бакытжаном Джаксалиевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На этот раз в ходе судебного процесса в качестве свидетеля был допрошен генеральный директор Акционерного общества «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» Бегман Кульбаев. Как сообщил свидетель в суде, АО «КазНИИСА» участвовало в проектно-технологической карте по переработке гидросмеси в целях обезвоживания иловых отложений в Щучинско-Боровской курортной зоне. Согласно его показанию, «Министерство энергетики не согласовало свои действия с компетентным органом в лице АО «КазНИИСА».

«3 июня 2015 года приказом Минэнерго за №388 был утвержден проект технологической карты производства работ по переработке гидросмеси с содержанием сухого вещества 8-10% комплексом по очистке и обезвоживанию иловых отложений.​ ​Сметная норма АО «КазНИИСА» на переработку гидросмеси с содержанием 8-10% в 2015 году была внесена в государственный реестр нормативно-технических документов (НПА). При этом Министерство энергетики ни в 2015, ни в 2016 годах по корректировке проектов технологической карты и расчетов не обращалось», - сказал Б. Кульбаев в Байконырском районном суде города Нур-Султана.

Напомним, экс-вице-министр Гани Садибеков обвиняется в незаконном завышении стоимости работ на озере Щучинско-Боровской курортной зоны с 5 млрд до 7,5 млрд тенге, а также приемке несоответствующих работ в сумме 2,7 млрд тенге.

По версии государственных обвинителей увеличение стоимости работ связано за счет уменьшения стоимости гидросмеси. Между тем, по материалам дела, акт об испытании иностранной компании был датирован февралем 2016 года, в то время, когда на озере был сплошной ледостав и оборудование не работало.

«Проводить отбор проб гидросмеси в феврале 2016 года, при сплошном ледоставе, при неработающем земснаряде невозможно», - добавил свидетель Б. Кульбаев.

Напомним, ранее в качестве свидетеля свои показания давала бывший заместитель директора Департамента управления отходами Министерства энергетики Бизара Досмакова.

Кроме того, о подробностях касательно объема очистки озера Карасу Щучинско-Боровской курортной зоны в ходе суда доложил и бывший специалист технадзора ТОО «Стройинтеграция» Александр Лыков.







