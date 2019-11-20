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Дело экс-начальника Службы спецпрокуроров прокомментировал Марат Ахметжанов

20 Ноября 2019 12:41
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Дело экс-начальника Службы спецпрокуроров прокомментировал Марат Ахметжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов прокомментировал дело бывшего начальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Олеси Кексель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проводится досудебное расследование по данному факту. Всю оценку ему дадут предварительное следствие, досудебное расследование. Поэтому только суд может решить, виновен или не виновен человек в этих деяниях. Все эти факты будут проверены, будет дана должная правовая оценка. Поэтому после принятия окончательного решения вам сообщат по всем фактам. Я не могу раскрывать ход следствия», - сказал Марат Ахметжанов в кулуарах заседания Мажилиса.

Он уточнил, что Олеся Кексель ушла по собственному желанию.

«Причина ухода – по собственному желанию. Она подала заявление и Генеральный прокурор удовлетворил. Она в Казахстане», - проинформировал заместитель Генпрокурора.

Ранее глава дело прокомментировал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«В Генпрокуратуру поступило заявление от гражданина, который заявил, что в ходе проведения следствия в отношении него были допущены недозволенные методы следствия в части принуждения к даче показаний со стороны бывшего руководителя службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры О. Кексель», - сказал тогда глава МВД.

Проводятся следственные действия.

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Ключевые слова: Генпрокуратура,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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