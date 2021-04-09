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Дело экс-главы «СК-Фармация» с обвинительным актом направлено в прокуратуру

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Апреля 2021, 16:18
Дело экс-главы «СК-Фармация» с обвинительным актом направлено в прокуратуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дело экс-главы «СК-Фармация» с обвинительным актом направлено в прокуратуру. Об этом сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой завершено уголовное дело в отношении экс-председателя ТОО «СК-Фармация». Дело с обвинительным актом в порядке статьи 300 УПК направлено в прокуратуру. К сожалению, иную информацию разгласить не смогу, в порядке статьи 201», - сообщил Данияр Бигайдаров на онлайн-брифинге на площадке Агентства по противодействию коррупции РК.

Ранее сообщалось о том, что завершилось расследование по делу экс-главы «СК-Фармация».

Напомним, в августе прошлого года сообщалось о том, что бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» был заключен под стражу.

«Антикоррупционной службой задержан и водворен в ИВС ДП Нур-Султана бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» по факту злоупотребления полномочиями при закупе медицинских изделий в период ЧС, повлекшими тяжкие последствия», - сообщил тогда следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.


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