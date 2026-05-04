Дело экс-главы морского порта Актау: на какой стадии процесс

В Актау продолжается судебное разбирательство по делу бывшего президента АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“ Абая Турикпенбаева и еще трех фигурантов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Рассказываем, на каком этапе находится дело и какие позиции озвучили участники процесса на сегодняшний день.

На какой стадии дело

Абая Турикпенбаева задержали в мае 2025 года, с 25 апреля 2025 года он находится в следственном изоляторе.

Уголовное дело рассматривается около полугода.

Всего по делу собрано 83 тома материалов на четырех подсудимых.

Судебное разбирательство находится на завершающем этапе — прошли прения сторон. Оглашение приговора ожидается в ближайшее время.

В чем обвиняют подсудимых

На скамье подсудимых — четверо должностных лиц.

Бывший президент АО «Национальная компания „Актауский международный морской торговый порт“ Абай Турикпенбаев предан суду по статьям 28 части 5 — 190 части 4 пункта 2) Уголовного кодекса — пособничество в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества и приобретении права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в особо крупном размере.

Также его подозревают по статье 361 части 1 Уголовного кодекса — использование лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, своих служебных полномочий вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации.

Исполнительный директор по коммерческой работе АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“ Ахмад Мустафин предан суду по статье 190 части 4 пункта 2) Уголовного кодекса РК — мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, лицом, приравненным к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, в особо крупном размере.

Также его обвиняют по статье 339-1 части 3 пункта 5) УК — незаконное приобретение, хранение и перевозка частей или дериватов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами РК, а также частей или дериватов животных, на которых введен запрет на пользование, в крупном размере.

Кроме того, по данному делу преданы суду Максат Нуркен и Бахытбек Бактыбаев по статьям 28 части 5 (пособничество уголовному правонарушению) и 361 части 1 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями). Их подозревают в пособничестве лицу, приравненному к лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, вопреки интересам службы, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, с причинением существенного вреда правам и законным интересам организации.

Позиция гособвинения

В ходе прений сторон прокурор указал, что вина подсудимых подтверждается совокупностью доказательств, полученных в ходе следствия и судебного разбирательства — показаниями свидетелей, потерпевших и подсудимых, актами тематических проверок, установивших недополученный доход в размере около 2 млрд 202 млн тенге и иные финансовые нарушения, заключениями судебно-экономической экспертизы. По версии обвинения, документы показывают, что часть обязательных услуг была необоснованно исключена из расчетов, что привело к крупному недополученному доходу.

Государственный обвинитель запросил для экс-главы порта Абая Турикпенбаева наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности, а также пожизненный запрет занимать должности на госслужбе. Также обратить в доход государства имущество, признанное вещественным доказательством, приобретенное в период совершения преступления.

Аналогичный срок — 8 лет лишения свободы — прокурор запросил и для второго подсудимого Ахмада Мустафина, а также конфискацию имущества

Для еще двух фигурантов дела обвинение запросило по одному году лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с лишением права занимать должности в госструктурах.

Кроме того, гособвинение просило суд взыскать с подсудимых ущерб в пользу порта в размере 1,8 млн тенге. Также прокурор просит суд удовлетворить в счет морпорта сумму 2,2 млрд тенге с Турикпенбаева и Мустафина в солидарном порядке.

Позиция защиты

Адвокат Абая Турикпенбаева заявил, что в ходе судебного разбирательства не было представлено достаточных доказательств вины подсудимых. По его мнению, показания свидетелей не подтвердили версию обвинения, а ряд материалов дела был собран с процессуальными нарушениями.

По мнению адвоката Радика Омирболата, в деле отсутствуют полноценные доказательства. Специалисты, проводившие анализ, не обладают необходимой квалификацией в сфере тарифов морского порта.

Защита также поставила под сомнение выводы экономической экспертизы по ущербу. По их версии, заключение не подтверждает наличие уголовно наказуемого ущерба, в частности суммы в размере около 2,2 млрд тенге.

Адвокат отметил, что сумма ущерба свыше 2 млрд тенге — это предполагаемая упущенная выгода, а не хищение. По его мнению, что не может быть квалифицировано как мошенничество.

— Мошенничество — это хищение чужого имущества или завладение правом на имущество. Для мошенничества необходимо, чтобы имущество было изъято, или перешло во владение других лиц и у них возникла реальная возможность им владеть, пользоваться, распоряжаться. Однако обвинение вменяет плату за услугу, которая не доказана как самостоятельная и обязательная в нормативной системе. Если нет определенной обязательной услуги и механизма начисления такого платежа, то нет оснований говорить о неначисленном обязательном тарифе, — заявил адвокат.

Как развивалось дело

Напомним, в мае 2025 года стало известно, что в Актау задержали президента АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“.

В июне 2025 года в Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили факт проведения расследования в отношении президента АО «НК „Актауский международный морской торговый порт“ Абая Турикпенбаева.

Уголовное дело в отношении экс-президента морского порта Абая Турикпенбаева и его подчиненных было передано в суд 19 ноября 2025 года.

Судебный процесс в отношении четырех должностных лиц нацкомпании начался со 2 декабря 2025 года.

Абай Турикпенбаев возглавлял крупнейший морской порт страны с 2017 года.

Отметим, порт Актау расположен на восточном побережье Каспийского моря и предназначен для международных перевозок различных сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана 12 месяцев в году и 24 часа в сутки.