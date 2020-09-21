Дело экс-директора столичной филармонии: сколько средств было похищено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экс-директор Государственной академической филармонии Сакен Абдрахманов подозервается в хищении свыше 1,8 млрд. тенге. Об этом заявил председатель Комитета по финансовому мониторингу МФ РК Жанат Элиманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столичном суде рассматривается уголовное дело в отношении экс-директора Государственной академической филармонии (бывший Конгресс-холл - прим. авт.) Абдрахманова, который, по версии следствия, организовал преступную группу из числа своих подчиненных. Ими похищено свыше 1,8 млрд тенге», - сказал Жанат Элиманов на брифинге в СЦК.

Ранее спикер рассказал о том, как ведется следствие по делу бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. По его словам, следственные мероприятия продолжаются.