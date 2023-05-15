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Дело Дархана Дильманова еще не дошло в суд – КНБ

Автор:  
Серик Сабеков
15 Мая 2023, 13:13
Дело Дархана Дильманова еще не дошло в суд – КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дело экс-заместителя председателя Комитета национальной безопасности - директора Пограничной службы Казахстана Дархана Дильманова еще не дошло в суд. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Марат Колкобаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дело в суд не дошло, идет ознакомление», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель председателя Комитета национальной безопасности - директор Пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов арестован на два месяца.

Как сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, ходатайство о мере пресечения было удовлетворено.

«В соответствии с постановлением следственного суда города Алматы от 24 июня 2022 года ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено», - сообщили в пресс-службе.

Согласно предоставленной информации, подозреваемый арестован на 2 месяца.

22 июня в Комитете национальной безопасности сообщили о задержании бывшего заместителя председателя КНБ – директора Пограничный службы генерал-лейтенант Дархана Дильманова, начальника отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майора Н. Арысбаева и других лиц.


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