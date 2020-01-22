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Дело Булата Бакауова взяла на контроль Генпрокуратура РК

22 Января 2020 13:20
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Дело Булата Бакауова взяла на контроль Генпрокуратура РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов прокомментировал арест экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На два месяца он взят под стражу. Дело на контроле», - заявил Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса.

Заместитель Генерального прокурора РК добавил, что прокуратура действует в рамках Конституции.

Ранее сообщалось , что Булат Бакауов арестован на два месяца, его подозревают в преступлении по статье 362 части четвертой пункту третьему Уголовного кодекса Казахстана – за превышение власти или должностных полномочий в целях извлечений выгод и преимуществ для себя, других лиц, организаций.


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Ключевые слова: Павлодарская область, Генпрокуратура,
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Серик Сабеков

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