Дело Булата Бакауова: главное судебное разбирательство назначено на 27 мая

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре главное судебное разбирательство по делу экс-акима области Бакауова назначено на 27 мая, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Принять уголовное дело по обвинению Бакауова Булата Жумабековича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьёй 361 частью четвёртой пунктом третьим Уголовного кодекса, к производству суда и назначить главное судебное разбирательство в согласительном производстве в открытом судебном заседании в помещении суда № 2 города Павлодара на 10:00 27 мая 2020 года с участием подсудимого, государственного обвинителя и защитника адвоката. Сохранить избранную меру пресечения в отношении подсудимого», - гласит постановление павлодарского горсуда №2, обнародованное сайтом суда Павлодарской области.

Как указано в документе, оснований, влекущих прекращение либо приостановление производства по делу, не имеется. При заключении процессуального соглашения нарушений уголовного процессуального закона, препятствующих назначению судебного заседания, не допущено.

«Обвинительный акт по делу прокурором не утверждался, оснований для изменения и отмены избранной меры пресечения в отношении подсудимого не имеется, - сказано в постановлении суда. – Меры, обеспечивающие возмещение ущерба, причинённого преступлением, и возможную конфискацию имущества приняты; отводы не поступали. В ходе досудебного производства в качестве защитника подозреваемого участвовал адвокат; обстоятельств, препятствующих его допуску к участию в деле, не имеется».

Вместе с уголовным делом в суд от замначальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры поступило ходатайство о рассмотрении дела в согласительном производстве. На основании изложенного, поскольку заключённое процессуальное соглашение соответствует требованиям закона, суд посчитал возможным назначить согласно статье 623 УПК разбирательство именно в согласительном производстве.

Напомним, 15 января Комитет национальной безопасности провёл следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по статье 362 части второй пункту третьему УК РК в отношении Б. Бакауова по факту превышения должностных полномочий.