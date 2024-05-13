Дело Бишимбаева: судья огласила список вопросов для присяжных

В Астане подходит к концу уголовный процесс по делу Куандыка Бишимбаева. Судья Айжан Кульбаева огласила список вопросов для присяжных заседателей, после чего председательствующая и присяжные удалились в совещательную комнату для голосования и вынесения вердикта, передает корреспондент агентства Kazinform.

По обвинению в убийстве с особой жестокостью (. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК) голосующим предстоит ответить на следующие вопросы:

Доказано ли, что имело место деяние, а именно: 9 ноября 2023 года примерно после обеда потерпевшая Нукенова скончалась от закрытой ЧМТ, сопровождавшейся острой субдуральной гематомой?

Доказано ли, что при обстоятельствах, описанных в предыдущем вопросе Нукеновой сознательно и преднамеренно причинена смерть путём нанесения целенаправленных многочисленных ударов в область головы?

Доказано ли, что Бишимбаев лишил Нукенову жизни сознательно, причиняя ей физические и нравственные мучения, сильные и продолжительные страдания, причиняя большое количество физических страдания, лишая её воды, сна, унижая и измываясь над ней?

Доказано ли, что потерпевшей Нукеновой сознательно нанесены удары в голову, которые причинили тяжкий вред здоровью, повлёкший по легкомысленности и небрежности смерть потерпевшей?

Доказано ли, что это совершил Бишимбаев, и виновен ли он.

По обвинениям в истязаниях (. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК):

Доказано ли, что имело место деяние, а именно: с 16 декабря 2022 года до 9 ноября 2023 года в городах Астана и Алматы потерпевшей Нукеновой причинены физические страдания путём регулярного и неоднократного избиения в различные части тела и моральные страдания с унижением чести и достоинства?

Доказано ли, что это совершил Бишимбаев?

Виновен ли подсудимый Бишимбаев в совершении этого деяния?

Доказано ли, что потерпевшая Нукенова с момента совместного проживания с подсудимым Бишимбаевым перестала самостоятельно зарабатывать деньги и находилась в материально зависимом положении от него?

Также в деле фигурирует Бахытжан Байжанов, который является родственником Бишимбаева и директором гатроцентра, в котором произошла трагедия. Его обвиняют в укрывательстве преступления (ст. 432 УК РК), поэтому присяжным и судье предстоит ответить на следующие вопросы:

Доказано ли, что имело место деяние, а именно: 9 ноября 2023 года приняты меры для того, чтобы скрыть следы совершённого преступления в ресторане BAU: препятствовали сотруднику госохраны пройти в ресторан, перекрыли вход в VIP-кабину, закрыли ресторан, удалили записи с камер, распустили персонал, перевезли телефон Нукеновой и несколько раз привозили женские вещи?

Доказано ли, что это деяние совершил Байжанов?

Виновен ли подсудимый Байжанов?

9 ноября 2023 года в ЦОУ ДП города Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан.

10 ноября в Министерстве внутренних дел подтвердили задержание экс-вице министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева по факту убийства в одном из ресторанов Астаны 9 ноября. Потом его продлили.

Через три дня в рамках расследования убийства женщины в ресторане в отношении директора «Гастро-центра» арестовали на два месяца.

11 марта в столице Казахстана начался суд над обвиняемым в убийстве экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым.

27 марта в Верховном суде заявили о проведении онлайн-трансляции с открытых судебных заседаний.

В ходе исследования материалов дела были допрошены брат погибшей Айтбек Амангельды, озвучены результаты экспертизы, свои показания дали двоюродная сестра погибшей Айнур Нукенова и подруга Аида Ахмедина, независимый эксперт, ясновидящая и другие свидетели.





