Дело Бишимбаева привлекло широкое внимание общественности в Кыргызстане

В Кыргызстане общественность внимательно отслеживает уголовный процесс над Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Дело стало ярким примером проблемы семейного насилия, которая остается актуальной как в Казахстане, так и в Кыргызстане. Об этом заявила директор сообщества юристов «Тандем», юрист, общественный деятель КР Таттубубу Эргешбаева, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По ее мнению, трагедия показала, что жертвами насилия могут стать люди независимо от их социального статуса и материального благополучия. В этом отношении, как она отметила, открытый процесс по делу Бишимбаева с судом присяжных, который сейчас проходит в Казахстане, имеет очень важное значение и является отличным прецедентом не только для Казахстана, но и в целом, для государств Центральной Азии и СНГ.

— …Проведения публичного суда является большим достижением для правозащитной деятельности и института правосудия. Сейчас в обществе вопросы домашнего насилия, истязания женщин, неравноправные ментальные действия по отношению к женщинам выражаются через этот кейс и мы наблюдаем в социальных сетях большую поддержку в защиту Салтанат Нукеновой. Это говорит о том, что женская солидарность тоже развивается. Считаю, что на Кыргызстан этот случай имеет особое положительное влияние. Депутат Жогорку Кенеша КР Шарапаткан Мажитова поднимала в парламенте вопрос домашнего насилия и предложила внести изменения и дополнения в уголовный и административный кодексы, ужесточающие ответственность за случаи насилия над женщинами. Конечно, в Кыргызстане есть нормы по случаям истязания, нанесения вреда здоровью, лишения жизни человека, согласно которым привлекаются к отвественности, но, благодаря этому случаю предлагается ужесточить ответственность в административном порядке. Это очень хорошо, это видят и парламентарии, и простой народ. Кейс Салтанат Нукеновой служит неким хорошим, демонстративным явлением, которое помогает каждому представителю мужского пола задуматься, что нельзя совершать домашнее насилие, а каждой женщине иметь силу духа, — сказала Таттубубу Эргешбаева. — Я очень рада, что подобные прецеденты поднимаются в странах Центральной Азии. …Любые положительные динамики в установлении правосудия в странах ЦА наилучшим образом влияют на положения наших стран, — отметила юрист.

Фото: Гульмира Абдрахманова / Kazinform

Общественный деятель считает, что резонанс вокруг дела Бишимбаева подчеркивает важность борьбы с семейным насилием и необходимость эффективной защиты жертв насилия, а также создания условий для их своевременного обращения за помощью и получения поддержки со стороны государства и общества.

Отметим, тему семейно-бытового насилия поднимала депутат Жогорку Кенеша КР Шарапаткан Мажитова на одном из заседаний парламента при обсуждении участившихся случаев семейного и сексуального насилия в Кыргызстане и предложила Генеральной прокуратуре КР инициировать разработку закона, подобного «Закону Салтанат», принятому в апреле текущего года в Казахстане.

Ею было отмечено, что в Казахстане на протяжении месяца в открытом режиме проходит суд над экс-министром экономики Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в убийстве супруги Салтанат Нукеновой.