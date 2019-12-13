Дело «Астана LRT»: экс-замакима столицы объявлен в международный розыск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завершается следствие по уголовному делу вокруг строительства легкорельсового транспорта компанией «Астана LRT». Об этом сообщил на брифинге руководитель второго департамента Агентства РК по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расследование показало, что должностные лица акимата города Нур-Султана и компании «Астана LRT» похитили миллиарды тенге.

«Преступную схему организовали бывший заместитель акима столицы Канат Султанбеков и руководитель «Астана LRT» Т. Ардан с помощью иностранных и казахстанских компаний. Эти должностные лица при участии бывших руководителей управлений акимата Р. Аманжолова, Ж. Нурпеисова похитили более 24 млрд тенге. Бывший заместитель акима Канат Султанбеков объявлен в розыск», – сказал С.Перов.

По его словам, в эту сумму входят расходы на разработку проектно-сметной документации, консультационные услуги и технический надзор. Директора подрядной организации заключили фиктивные договора на завышенные суммы с субподрядными компаниями, деньги обналичили через фиктивные предприятия. В результате, государству нанесен ущерб на сумму более 5 млрд тенге. По данному делу к ответственности привлекаются 5 должностных лиц акимата (из руководящего состава) и 6 руководителей подрядных организаций. В том числе 5 подозреваемых взяты под стражу, 3 человека объявлены в международный розыск для ареста.

В ходе следствия 3 человека признали свою вину, соответственно, в отношении них арест не применен. Следствие по уголовному делу может быть завершено до конца декабря.

Напомним, Президент РК К. Токаев дал поручение ускорить строительство LRT и провести расследование по данному делу. Недавно Агентство РК по противодействию коррупции сообщило о том, что по делу «Астана LRT» ведется расследование в отношении ряда фиктивных компаний.