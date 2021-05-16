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    09:13, 16 Май 2021 | GMT +6

    Дело Асель Айтпаевой: полиция задержала подозреваемого

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция города Нур-Султана задержала подозреваемого по делу о гибели казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Департамент полиции города Нур-Султана на основании заявления родителей погибшей в Грузии гражданки Казахстана А. Айтпаевой о принятии мер в отношении гражданина М. Мейрбекова начал досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса РК (торговля людьми).

    Подозреваемый в совершении тяжкого преступления М. Мейрбеков задержан и водворен в ИВС Нур-Султана. Проводятся следственные действия. Досудебное расследование продолжается.


    Напомним, 5 мая текущего года под окнами одного из домов в Тбилиси было обнаружено тело гражданки Казахстана. Девушка упала с 9-го этажа и скончалась.

    Позже прокуратура Грузии предъявила обвинение по делу об изнасиловании и доведении до самоубийства в отношении гражданки Казахстана. Подозреваемый был задержан 6 мая. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы 8 до 10 лет.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Грузия Астана Общество Происшествия Правоохранительные органы
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