Дело Асель Айтпаевой: полиция задержала подозреваемого

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полиция города Нур-Султана задержала подозреваемого по делу о гибели казахстанки Асель Айтпаевой в Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Департамент полиции города Нур-Султана на основании заявления родителей погибшей в Грузии гражданки Казахстана А. Айтпаевой о принятии мер в отношении гражданина М. Мейрбекова начал досудебное расследование по статье 128 Уголовного кодекса РК (торговля людьми).

Подозреваемый в совершении тяжкого преступления М. Мейрбеков задержан и водворен в ИВС Нур-Султана. Проводятся следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 5 мая текущего года под окнами одного из домов в Тбилиси было обнаружено тело гражданки Казахстана. Девушка упала с 9-го этажа и скончалась.

Позже прокуратура Грузии предъявила обвинение по делу об изнасиловании и доведении до самоубийства в отношении гражданки Казахстана. Подозреваемый был задержан 6 мая. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы 8 до 10 лет.



