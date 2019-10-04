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Дело Акжаркын Турлыбай прокомментировал глава МИД

4 Октября 2019 11:24
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Дело Акжаркын Турлыбай прокомментировал глава МИД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал дело арестованной в Китае гражданки Казахстана Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Президент был в Китае, он официально передал на самом высшем уровне просьбу о том, чтобы максимально рассмотрели положительно вопрос. Но вы знаете, что судебный процесс идет, поэтому мы будем ждать. После судебного процесса мы будем переходить к стадии, возможно, о выдачи, экстрадиции ее», - сказал Мухтар Тлеуберди журналистам в рамках приема граждан в партии «Nur Otan».

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время сентябрьского визита в КНР поднимал вопрос об арестованной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай.

3 сентября текущего года в Гуанчжоуском суде состоялось заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств.

Гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.

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Ключевые слова: МИД РК, Китай,
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Акбота Кузекбай

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