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вчера 22:17
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вчера 19:21
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Дело Акжаркын Турлыбай прокомментировал глава МИД
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал дело арестованной в Китае гражданки Казахстана Акжаркын Турлыбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Президент был в Китае, он официально передал на самом высшем уровне просьбу о том, чтобы максимально рассмотрели положительно вопрос. Но вы знаете, что судебный процесс идет, поэтому мы будем ждать. После судебного процесса мы будем переходить к стадии, возможно, о выдачи, экстрадиции ее», - сказал Мухтар Тлеуберди журналистам в рамках приема граждан в партии «Nur Otan».
Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время сентябрьского визита в КНР поднимал вопрос об арестованной в Китае казахстанки Акжаркын Турлыбай.
3 сентября текущего года в Гуанчжоуском суде состоялось заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств.
Гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению.
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