Делимитацию и демаркацию границы обсудили Кыргызстан и Таджикистан в городе Баткене. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

В соответствии с достигнутой договоренностью с 21 по 27 апреля в городе Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

Фото: Кабар

В рамках встречи стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и решили продолжить данную работу на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.