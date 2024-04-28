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    17:36, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Делимитацию и демаркацию границы обсудили Кыргызстан и Таджикистан

    флаги Кыргызстана и Таджикистана
    Фото: Кабар

    Делимитацию и демаркацию границы обсудили Кыргызстан и Таджикистан в городе Баткене. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

    В соответствии с достигнутой договоренностью с 21 по 27 апреля в городе Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

    Делимитацию и демаркацию границы обсудили Кыргызстан и Таджикистан
    Фото: Кабар

    В рамках встречи стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и решили продолжить данную работу на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан.

    Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

    Теги:
    Кыргызстан Таджикистан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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