Деление министерств – это оценка работы министра – депутат Айдарбек Ходжаназаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разделение министерств является своего рода оценкой деятельности руководителя ведомства. Таким мнением поделился депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах совместного заседания палат Парламента РК мажилисмен согласился с тем, что существующие министерства не справляются со своими задачами.

«Я думал о том, как чувствует себя министр, чье ведомство только что раздробили и забрали одну из функций. Это ведь оценка ему, сказав, извини, ты не справился с этим вопросом, мы заберем у тебя этот функционал, работай с тем, что мы тебе оставили. Я думаю, что это как щелчок», - сказал депутат.

Он добавил, что вопрос водных ресурсов он поднимал еще три месяца назад. Сам настаивал на том, чтобы открыли отдельное министерство.

«Ожидается конфликт внутри среднеазиатских стран на базе воды. Если мы сейчас этот вопрос не будем поднимать, то конфликт будет неизбежен», - добавил Айдарбек Ходжаназаров.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что будет образовано Министерство водных ресурсов и ирригации и восстановлено Министерство транспорта.