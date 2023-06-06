АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Делегаты из 34 стран примут участие в Международном форуме волонтеров в Астане. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В порядке продвижения инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, выдвинутой на 75-й Сессии ООН, о проведении Международного года мобилизации волонтеров, в нашей стране сложилась традиция ежегодного проведения мероприятий на международном уровне. Если в прошлом году прошел Форум волонтеров Центральной Азии, то в этом году, 20-21 июня в городе Астане планируется проведение Международного форума волонтеров», – сказал Д. Кадыров.

По его словам, основная цель форума – представить казахстанский опыт развития и поддержки волонтерского движения, формирование положительного имиджа страны на международной арене.

Подготовка форума осуществляется в партнерском сотрудничестве с представительством Программы волонтеров ООН в Казахстане, Секретариатом СВМДА, «Национальной волонтерской сетью» и другими волонтерскими и международными организациями.

Как сообщил Д. Кадыров, в форуме будут участвовать делегации из 34 стран, и из всех регионов Казахстана. Всего ожидается прибытие около 400 делегатов, из них около 140 иностранных участников и представителей международных организаций. Для продвижения форума утверждены его слоган, хэштег и логотип. Основной визуальный образ форума – фрагмент ДНК, как символ «гена доброты». На логотипе изображен силуэт волонтера, выражающий готовность к оказанию взаимопомощи и сотрудничества человечества.

В ходе форума планируется провести 10 сессий и рабочее заседание, посвященное перспективам развития волонтерства в странах СВМДА. Также в качестве площадки для обмена мнения пройдет ПИТЧ-сессия. Наряду с представителями различных международных организаций, подтвердил свое участие исполнительный координатор Программы волонтеров ООН Тойлы Курбанов.

В рамках форума в Астане откроется Международный волонтерский центр, с сегодняшнего дня в Зеренде начала свою работу летняя волонтерская школа, с участием волонтеров, руководителей волонтерских организаций и специалистов региональных фронт-офисов.