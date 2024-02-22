Делегация конгресса США посетила Тайвань

Делегация конгресса США во главе с представителем Майком Галлахером посетила Тайвань, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

М. Галлахер является главой специального комитета Палаты представителей по конкуренции с Китаем. В состав делегации также входят четыре конгрессмена китайского комитета: Раджа Кришнамурти, Джон Муленаар, Дасти Джонсон и Сет Моултон.

Ожидается, что делегация встретится с президентом Тайваня Цай Инвэнь и вице-президентом Лай Циндэ, который выиграл президентские выборы в прошлом месяце и займет пост в мае.

Во время поездки, которая продлится до субботы, американская делегация также встретится с высокопоставленными тайваньскими лидерами и членами гражданского общества, чтобы обсудить вопросы сотрудничества, региональную безопасность, торговлю и инвестиции.

Статус Тайваня является одной из самых острых вопросов в отношениях между Пекином и Вашингтоном, последний не имеет официальных связей с островом, но является его самым важным международным спонсором.

Пекин рассматривает визиты иностранных законодателей на остров как провокационные и вмешивающиеся в его внутренние дела.

Визит законодателей США совпадает с ростом напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем в связи с гибелью двух китайских рыбаков на прошлой неделе, когда за ними гналась береговая охрана Тайваня, в связи с незаконным проникновением на их территорию вблизи небольшой группы островов Киньмэня.

В ответ Китай заявил, что усилит правоохранительную деятельность и будет осуществлять регулярное патрулирование в водах вокруг архипелага Киньмэнь.