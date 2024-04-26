Делегация из Казахстана познакомилась с передовыми решениями Huawei по кибербезопасности

Казахстанская делегация компании Huawei, ведущего мирового поставщика инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и интеллектуальных устройств, приняла участие в выставке GISEC Global 2024, проходившей с 23 по 25 апреля 2024 года в ОАЭ. Отечественную делегацию представили ведущие специалисты в сфере кибербезопасности Руслан Абдикаликов, Улыкбек Шамбулов, Жанат Ибраев, Ернур Сакенов и Бакдаулет Абдрахманов.

GISEC Global 2024 – крупнейшее и наиболее влиятельное в регионе Ближнего Востока и Северной Африки мероприятие, посвященное информационной безопасности. Выставка собирает тысячи специалистов по информационной безопасности, руководителей ИТ-компаний и представителей государственных органов для обсуждения актуальных вопросов кибербезопасности и демонстрации новейших технологий.

Являясь ведущим стратегическим партнером GISEC Global 2024, Huawei представил ряд передовых решений, разработанных для решения проблем безопасности, с которыми сталкиваются ее клиенты. Посетители стенда смогли ознакомиться с последними предложениями компании, включая решения в области кибербезопасности, возможности защиты данных, облачную безопасность и широкие партнерские отношения с отраслью и клиентами.

- Посредством нашего участия в GISEC Global 2024 мы стремимся укрепить сотрудничество с нашими партнерами и клиентами для создания безопасной экосистемы, обмена опытом и защиты безопасности и конфиденциальности в новых цифровых условиях, — поделился доктор Алоизиус Чанг, директор по безопасности Huawei на Ближнем Востоке и в Центральной Азии

Фото: Huawei

На выставке GISEC компания Huawei ознакомила посетителей с возможностями лучшего в своем классе решения HiSec SASE для многопрофильных предприятий, обеспечивающего всестороннюю защиту на облачном, сетевом, периферийном уровнях и на уровне конечных точек, а также представила решение HiSec Endpoint EDR, разработанного для эффективного обнаружения угроз, восстановления в один клик и упрощенного развертывания. Представители компании также продемонстрировали потенциал хранилища резервных копий Huawei OceanProtect, которое обеспечивает почти в 5 раз более высокую производительность резервного копирования и восстановления, а также имеет единственную в отрасли шестиуровневую сеть и хранилище для защиты от программ-вымогателей, которые обеспечивают безопасность и доступность резервных копий.

На своем стенде Huawei также торжественно представил полнофункциональную облачную систему безопасности, основанную на искусственном интеллекте и построенную на сотрудничестве между центром управления безопасностью (SOC) и семью уровнями защиты, охватывающими физический уровень, идентификацию, сеть, приложения, сервер, данные и O&M, что гарантирует устойчивость обслуживания, безопасность данных и соблюдение нормативных требований.

- Каждый год мы инвестируем 22-25 миллиардов долларов США, или примерно 20-25% от нашей выручки, в исследования и разработки, чтобы продолжать достигать новых высот, а также предоставлять нашим клиентам новые возможности, — отметил представитель компании. - Huawei - не просто ИКТ-компания: мы продаем не только телекоммуникационное оборудование, но и сетевое оборудование, оборудование для хранения данных, облачные технологии и все остальное. Мы единственная компания «все в одном», которая объединяет все услуги, решения и продукты вместе, что помогает клиентам минимизировать расходы и максимизировать потенциал.

Фото: Huawei

Помимо демонстрации своих решений, компания также приняла участие в ряде семинаров и панельных дискуссий, посвященных актуальным проблемам информационной безопасности.

На форуме Huawei Cloud Security на тему «Интеллектуальная, упрощенная облачная защита для повышения устойчивости облачных сервисов», эксперты Huawei Cloud обсудили ситуацию в сфере управления облачной безопасностью, преимущества облачной защиты в эпоху облачных технологий и процессы внедрения эффективных мер по обеспечению безопасности. Форум Huawei Cybersecurity был посвящен обсуждению того, как предприятия могут создать службу безопасного доступа Edge (SASE) и способствовать развитию индустрии SASE в будущем. Huawei также поддерживает партнера по экосистеме, Организацию Исламского сотрудничества – Группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (OIC-CERT), в проведении семинара рабочей группы экспертов в рамках GISEC.

Huawei подчеркивает важность создания открытых, прозрачных и безопасных альянсов в экосистеме кибербезопасности. Компания активно сотрудничает с партнерами по различным стандартам и системам безопасности для обеспечения комплексного и унифицированного подхода к информационной безопасности в различных отраслях. Данные альянсы помогают продвигать передовой опыт, обмениваться знаниями и стимулировать инновации в области кибербезопасности.