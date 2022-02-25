Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
Делегатов на внеочередной XXII съезд Nur Otan избрали в Атырау
25 Февраля 2022 02:13
Поделиться:
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким Атырауской области, председатель областного филиала партии Nur Otan Махамбет Досмухамбетов провел заседание политсовета. Главным вопросом повестки дня было избрание делегатов от Атырауской области на внеочередной XXII съезд партии, который состоится 1 марта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеNur Otan избрал 399 делегатов для участия во внеочередном Съезде партии Депутаты Мажилиса обсудили реализацию предвыборной программы Nur Otan в ВКО Четыре студенческих общежития строятся в Акмолинской области
Аким области, открывая заседание политсовета, сообщил, что предстоящий съезд партии пройдет в формате онлайн. Связано это с имеющимися в стране карантинными ограничительными мерами.
Первый заместитель председателя Атырауского областного филиала партии Nur Otan Мейрим Калауи озвучил список делегатов. На внеочередной XXII съезд партии единогласно были избраны 16 членов партии от партийных филиалов разных уровней.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- О загруженности стационаров больными COVID-19 рассказали в Атырау
- Часть Атырау 25 февраля отключат от электричества
- 393 человека лечатся от COVID-19 в Атырауской области
- В Атырау назвали одного из главных загрязнителей атмосферы в Казахстане
- Ежегодно АНПЗ выбрасывает в атмосферу 10 тысяч тонн загрязняющих веществ - министр
- Глава Центризбиркома побывал с рабочей поездкой в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн