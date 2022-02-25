Делегатов на внеочередной XXII съезд Nur Otan избрали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким Атырауской области, председатель областного филиала партии Nur Otan Махамбет Досмухамбетов провел заседание политсовета. Главным вопросом повестки дня было избрание делегатов от Атырауской области на внеочередной XXII съезд партии, который состоится 1 марта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области, открывая заседание политсовета, сообщил, что предстоящий съезд партии пройдет в формате онлайн. Связано это с имеющимися в стране карантинными ограничительными мерами.

Первый заместитель председателя Атырауского областного филиала партии Nur Otan Мейрим Калауи озвучил список делегатов. На внеочередной XXII съезд партии единогласно были избраны 16 членов партии от партийных филиалов разных уровней.