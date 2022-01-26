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Делегатов на внеочередной XXI съезд партии «Nur Otan» избрали в Атырау

26 Января 2022 14:44
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Делегатов на внеочередной XXI съезд партии «Nur Otan» избрали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау избрали делегатов на внеочередной XXI съезд партии «Nur Otan», который состоится 28 января. Об этом стало известно на онлайн-совещании в Атырауском областном филиале партии «Nur Otan», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с карантинными ограничительными мерами в стране съезд планируется провести в онлайн-формате. Главная задача нашего заседания - избрать делегатов от Атырауской области на этот съезд партии», - сказал председатель областного филиала партии «Nur Otan», глава региона Махамбет Досмухамбетов.

По итогам совещания на внеочередной XXI съезд партии «Nur Otan» было избрано 16 делегатов от Атырауской области.
Напомним, ранее в обращении к народу Елбасы Нурсултан Назарбаев заявил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время будет избран председателем партии «Nur Otan».


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#Атырауская область   #Нур Отан  
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Автор:

Виктор Сутягин

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