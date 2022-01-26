Делегатов на внеочередной XXI съезд партии «Nur Otan» избрали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау избрали делегатов на внеочередной XXI съезд партии «Nur Otan», который состоится 28 января. Об этом стало известно на онлайн-совещании в Атырауском областном филиале партии «Nur Otan», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с карантинными ограничительными мерами в стране съезд планируется провести в онлайн-формате. Главная задача нашего заседания - избрать делегатов от Атырауской области на этот съезд партии», - сказал председатель областного филиала партии «Nur Otan», глава региона Махамбет Досмухамбетов.

По итогам совещания на внеочередной XXI съезд партии «Nur Otan» было избрано 16 делегатов от Атырауской области.

Напомним, ранее в обращении к народу Елбасы Нурсултан Назарбаев заявил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время будет избран председателем партии «Nur Otan».