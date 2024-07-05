Делегатам ШОС показали пробную версию Всемирных игр кочевников в Астане

В легкоатлетическом комплексе «Qazaqstan» дирекция по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников познакомила с ними иностранных гостей Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

Среди делегатов были международные журналисты из Германии, Индии, Испании, Италии, Южной Кореи, Ливана, Малайзии, Норвегии, Сербии и Чехии.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

— Вчера на Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества во «Дворце мира и согласия» мы организовали уголок, посвященный играм кочевников. Там свои мнения высказали и презентовали эксперты, волонтеры. Было более 100 иностранных журналистов, мы показали видеоролик. Мы раздали иностранным гостям брошюры об играх кочевников. Сегодня мы организуем его совместно с Министерством иностранных дел, — сказал вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Для гостей дирекция подготовила специальную программу. Для передачи атмосферы Игр кочевников легкоатлетический комплекс «Qazaqstan» был тематически оформлен, проведены показательные выступления по видам спорта, включенным в программу.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Стоит отметить, что V Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября. На играх будет разыграно 97 комплектов медалей в 21 виде спорта.