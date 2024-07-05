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    14:16, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Делегатам ШОС показали пробную версию Всемирных игр кочевников в Астане

    Делегатам ШОС показали пробную версию Всемирных игр кочевников в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В легкоатлетическом комплексе «Qazaqstan» дирекция по подготовке и проведению V Всемирных игр кочевников познакомила с ними иностранных гостей Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Среди делегатов были международные журналисты из Германии, Индии, Испании, Италии, Южной Кореи, Ливана, Малайзии, Норвегии, Сербии и Чехии.

    Делегатам ШОС показали пробную версию Всемирных игр кочевников в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Вчера на Астанинском саммите Шанхайской организации сотрудничества во «Дворце мира и согласия» мы организовали уголок, посвященный играм кочевников. Там свои мнения высказали и презентовали эксперты, волонтеры. Было более 100 иностранных журналистов, мы показали видеоролик. Мы раздали иностранным гостям брошюры об играх кочевников. Сегодня мы организуем его совместно с Министерством иностранных дел, — сказал вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

    Серик Жарасбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Для гостей дирекция подготовила специальную программу. Для передачи атмосферы Игр кочевников легкоатлетический комплекс «Qazaqstan» был тематически оформлен, проведены показательные выступления по видам спорта, включенным в программу.

    Делегатам ШОС показали пробную версию Всемирных игр кочевников в Астане
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Стоит отметить, что V Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября. На играх будет разыграно 97 комплектов медалей в 21 виде спорта.

    Теги:
    ШОС Спорт Министерство туризма и спорта РК Национальные виды спорта Астана МИД РК Игры кочевников
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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