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Делегацию Европарламента по связям со странами ЦА возглавил итальянский депутат
26 Сентября 2019 21:42
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Депутат от крупнейшей политической группы «Европейская народная партия» Фульвио Мартушелло (Италия) избран главой делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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Первым заместителем главы делегации избран депутат от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» Андрис Америкс (Латвия). Второй заместитель будет избран позже. Скорее всего, им станет представитель от группы «Обновить Европу».
Выборы руководства делегации Европейского парламента по связям со странами Центральной Азии состоялись 26 сентября в Брюсселе.
Напомним, новый состав делегации был избран Европарламентом в июле. С биографией Ф.Мартушелло можно ознакомиться здесь.
Ключевые слова: Центральная Азия,
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